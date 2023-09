Villa Sofia, 8 ore e 20 minuti di attesa al pronto soccorso: "Non degno di un paese civile"

Ieri ho accompagnato mia moglie al pronto soccorso dopo una brutta caduta e una sospetta frattura al ginocchio e al gomito. Eravamo codice verde (si sa che il dolore è bruciante per chi lo ha, ma per gli altri non è urgente), ma 8 ore e 2 minuti di attesa per essere chiamati per la visita, in una giornata senza particolari urgenze, mi sembrano veramente tante per qualunque paese civile. Tengo a sottolineare che nulla ho da rimproverare al personale medico e paramedico la cui professionalità e impegno non discuto ma, volendo essere educato e civile, dico solo che sicuramente c'è qualcosa che non va! Poveraccio chi ha bisogno.