Buccheri La Ferla: "Dopo qualche controllo e 36 ore di attesa, mia moglie è ancora su una barella"

Ho portato mia moglie in questo ospedale perché aveva tachicardia, pressione alta, vista annebbiata, difficoltà nel parlare. Le è stato assegnato il codice giallo. Dopo 8 ore di attesa ci è stato riferito che sarebbe stato meglio fare altri accertamenti perché sospettavano soffrisse di angina pectoris. Dopo oltre 24 ore è ancora in una barella perché i reparti - ci è stato riferito - sono ultra affollati. Non è possibile vederla, mi viene negato. Inefficienza, degrado, disservizi sono le prime parole che mi vengono. I pazienti sono "sequestrati", in attesa che si liberi il posto in un reparto. Il medico con cui ho parlato mi ha detto di fare una segnalazione alla direzione sanitaria.