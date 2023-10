Mercato ittico, il progetto di due ingegneri: "Ecco come potrebbe essere riqualificato"

Gallery





Esiste un progetto di riqualificazione del mercato ittico, pubblicato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo (in allegato l'articolo pubblicato sulla rivista specialistica Ingpa), che prevede di mantenere in parte le funzioni di mercato assieme alla realizzazione di un urban center e alla valorizzazione dei resti della chiesa di Santa Maria Piedigrotta, su cui si erge l'attuale edificio.

L'hanno elaborato gli ingegneri Simone Schillaci e Gabriele Albanese, sotto la guida della professoressa Rossella Corrao, nella tesi di laurea dal titolo "Riqualificazione energetica e funzionale del mercato ittico di Palermo".

"In questo lavoro - dicono i due ingegneri - esponiamo, con argomentazioni funzionali e tecniche, il progetto. Si tratta di un lavoro che potrebbe essere un buon punto di partenza per avviare una discussione sul tema se riportato all'attenzione degli enti competenti (Autorità portuale e Comune)".

Si ricorda che l'Autorità portuale guidata da Pasqualino Monti, nell'ambito dei lavori al molo trapezoidale, ha già raggiunto un accordo col Comune per l'acquisizione dell'area dove attualmente sorge il mercato ittico e si farà carico delle spese per la demolizione dei fabbricati esistenti (inseriti nel piano delle alienazioni approvato in Consiglio) allo scopo di realizzare una nuova struttura più adatta alle esigenze degli operatori commerciali. "Nel progetto - ha spiegato Monti il 7 ottobre 2022 - è prevista una nuova logistica per i camion, per le auto, nuovi magazzini refrigerati per i concessionari e uffici per l'amministrazione comunale. Non solo. All'esterno del mercato ci sarà un'area verde che si ricollegherà al Castello a mare e alla Cala".