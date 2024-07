Bagheria, apre il primo spazio dedicato al Sanatana Dharma (induismo)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione del capodanno Bengali ha aperto a Bagheria, in via Aragona 40, il primo spazio dedicato al Sanatana Dharma (induismo). Lo spazio si chiama Joy Maa (Vittoria alla Madre) che in Bengali vuol dire Vittoria alla Madre, dove per Madre si intende nel senso Universale, la stessa Madre Terra che accoglie, accudisce e nutre il corpo dei suoi doni così come l’anima di consapevolezza . Luogo che rispetta i principi di Guru Gorakhnath in cui non esistono distinzioni sociali, di genere, razza… alcuni dei principi della stessa associazione culturale “Federazione Mahandhe” di cui lo spazio è la sede operativa.

Lo spazio è benedetto dalla presenza di un Sadhu , Jogi Rajbhairavnath che secondo i principi della Nath Sampradaya di cui lo Jogi è un Darshani, accoglie dinanzi la Dhuni, il Sacro fuoco sempre acceso diverse personalità tra cui musulmani/e, indù, cristiani etc che si incontrano per meditare, fare hata yoga, arte contemplativa e attività ludiche di vario tipo, tutte centrate al raggiungimento dello stato meditativo e per sviluppare concetti spirituali dove è centrale lo yoga, cioè Unione con l’Universale (Dio). il 21 luglio in occasione della Guru Purnima (luna di giugno/luglio dedicata tradizionalmente al/alla Guruji), nella città di Bagheria si terrà il primo corteo Indù.

Domenica 21 alle 17 a piazza matrice ,avrà inizio il corteo dai colori e suoni del Bengala dell’India. Durante il corteo inoltre sono previste soste con rinfresco condiviso (prasadi) , danze, canti e simbologia cerimoniale fino a raggiungere piazza indipendenza, luogo di conclusione. Bagheria accoglie ciò come un messaggio di eguaglianza, aprendo il corso principale a questa realtà , che ha nei suoi principi cardini la non violenza, il rispetto per la terra e i suoi abitanti, coesistenza. Tutto espresso nel termine Aadesh che prevede la presenza costante di cuore, mente e anima.