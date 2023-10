Via Emanuele Notarbartolo · Libertà

Grave pericolo in via Notarbartolo. C'è una buca all'angolo con via Sciuti che ha raggiunto ormai una profondità di oltre un metro e si estende sotto il livello del marciapede. Prima o poi qualcuno ci finirà dentro e si farà male. Urge un intervento.