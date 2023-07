"Noi, prigionieri di via Crispi per colpa di chi mangia un panino con la milza guardando il mare"

Via Francesco Crispi · Politeama

Ogni giorno decine di avventori lasciano la propria auto in doppia fila, anche oltre talvolta, per godersi un panino con le panelle o con la milza seduto ad un tavolino con vista sul porticciolo della cala. La coda di auto ben presto arriva all'incrocio con via e.amari. ma tranquilli:voi, godetevi il panino. Tanto nessuno vi dirà che la vostra auto intralcia il traffico. È tutto a posto...