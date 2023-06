La prigionia di Parco d'Orléans: "Vederli con gli occhi di un bambino è bello, ma gli animali soffrono"

Gallery











Uno dei posti che ho sempre amato da bambino è Parco d'Orléans. Immaginate la felicità del me bambino di ieri e di uomo oggi nel passeggiare in un angolo di verde urbano, circondato da piante e da fauna. Animali anche di grandi dimensioni popolano il parco (daini, emù, pellicani, rapaci).

Ma è proprio a questo punto che il me uomo di oggi si pone dei dubbi. Per quanto piacevole sia vedere questi animali, è indubbio lo stato di sofferenza imposto da delle gabbie antiquate e inadeguate. Aquile confinate in uno spazio più piccolo della mia camera, pellicani rinchiusi in uno spazio al buio, daini che non possono correre a causa degli spazi ristretti e pappagalli col piumaggio visibilmente rovinato dallo stress.

Per quanto piacevoli da vedere forse dovremmo fare un passo indietro e togliere dalla prigionia degli innocenti che hanno solo la colpa di essere meravigliosi.