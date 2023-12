Nancy La Malfa presenta il suo libro "Fiori nel deserto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un viaggio attorno e intorno a quelle donne che hanno scelto di lasciare il mondo per stare dentro il mondo. Un senso al controsenso che ci porta nel cuore e nello spirito sostanziale di una forte dimensione monastico-claustrale, facendoci vivere, attraverso le loro voci, il cammino che porta all’universo dell’anima e alla scelta di sentire il monastero come unico senso per andare in quell’oltre di verità e vita. Un confronto/incontro tra donne mediante l’esperienza della “chiamata”, della quotidianità monastica, della vita di preghiera. Voci, colori, profumi, impronte: tutto questo visto, ascoltato, pensato, confrontato attraverso una grata come momento di riflessione, smarrimento, identificazione con le donne dal velo nero. Un viaggio dentro il loro mondo che aiuta a guardare in modo diverso il nostro mondo.