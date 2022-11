Prenotazione on line all'Asp per una visita: "In un mese non è stata nemmeno lavorata..."

E' possibile che una prenotazione per una visita all'Asp di Palermo on line dopo più di un mese deve essere ancora lavorata? Quando poi (se) la lavoreranno l'appuntamento sarà a giugno del 2023? Speravo che dopo la pandemia (che non è terminata del tutto) qualcosa fosse cambiato nemmeno con il nuovo sindaco e il nuovo presidente della Regione è cambiato niente. Sembra fatto quasi di proposito in modo che ci si rivolga ai privati.