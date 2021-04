"Impossibile prenotare il vaccino anti Covid"

Sono la figlia di un settantenne, al quale lo scorso ottobre è stato impiantato un defibrillatore, e di una settantaduenne. Nel rispetto delle procedure abbiamo aspettato che aprissero le prenotazioni anche agli over 70, ma ironia della sorte solo in prossimità della data fatidica abbiamo scoperto che la tessera sanitaria di uno era scaduta e mai arrivata, mentre quella di mio padre si era deteriorata e non se ne leggeva il numero. Pazientemente abbiamo richiesto appuntamento all'Agenzia delle entrate e abbiamo richiesto le nuove tessere che sono arrivate dopo 15 giorni. Contenta pensavo che tutto si fosse risolto e che finalmente potevo prenotarli per il vaccino è dare loro un po' di serenità dopo un anno di ansia e restrizioni. E invece al momento di inserire il numero di tessera sanitaria e il codice fiscale di entrambi si apre una finestra che dice che non sono tra i soggetti che possono effettuare la prenotazione o che i dati non sono corretti. Così chiamo il numero verde e dalle 9 di un lunedì mattina riesco a prendere la linea intorno alle 17. Che vuoi che sia! In ogni caso scopro che è un problema comune a molti, ovvero per l'Agenzia delle entrate la tessera è attiva ma il nuovo numero non è ancora caricato nel sistema di prenotazione. Mi dicono che inoltrano una segnalazione. Sono passati 7 giorni e ancora non funziona. Fermo restando che dovesse succedere qualcosa di certo farò causa ai diretti responsabili per il maltolto subito, cosa bisogna fare in questi casi per far sì che due cittadini palermitani siano riconosciuti dal sistema di tessera sanitaria?