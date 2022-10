Via Pitrè, alberi non potati da anni: "Lo segnaliamo ma nessuno interviene"

Gallery



Volevo segnalare la mancanza potatura di questi alberi in via Giuseppe Pitrè bassa (lato mare). Io abito qui da 9 anni e solo il primo anno le piante sono state potate. Gli alberi sono abbandonati e probabilmente malati perché hanno perso 6 volte (non è un numero a caso) le foglie totalmente in un solo anno. Ci sono un sacco di insetti ed essendo allergici alle loro punture noi siamo costantemente sotto cortisonici. Abbiamo contattato infinite volte diversi gruppi e funzionari, direttamente e indirettamente, la risposta lo scorso anno è stata "interverremo quando è il periodo di potatura". Da allora nessuno si è fatto vedere.