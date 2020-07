Via Gino Marinuzzi, le fronde degli alberi toccano terra: "Il Comune non li pota da 5 anni"

Da almeno 5 anni l'amministrazione comunale non pota gli alberi di via Gino Marinuzzi, esattamente al numero 98. In altezza toccano le finestre del quarto piano ed in basso ormai impediscono ai pedoni di percorrere i marciapiedi. Inoltre gli insetti e le cartacce che si accumulano e che non vengono raccolte rendono i luoghi pericolosi e non fruibili.