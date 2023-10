Potate le siepi a piazza Campolo, i marciapiedi però sono perennemente divelti dalle radici degli alberi

Via Giovanni Campolo · Malaspina

A distanza di 3 mesi dalla prima segnalazione e dopo l'invio quasi quotidiano di email agli uffici preposti, finalmente Reset ha potato le siepi a piazza Campolo ma non in via Pacinotti, dove le alberature restano a 15 metri di altezza.

Ancora nessun intervento ai marciapiedi e alle piazzole di sosta all'interno di villetta Campolo. Naturalmente la genialità è stata posizionare alberi le cui radici distruggono i camminamenti pedonali. Un plauso a chi li ha fatti piantumare 20 anni fa. Vedremo quanti anni ancora passeranno per la potatura delle alberature (da me sollecitate almeno dal 2021).