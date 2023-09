"Via Astorino: alberi potati per collocare i pali della luce, ecco la situazione..."

Gallery





Ci troviamo in via Astorino di fronte all’Istituto superiore Majorana, zona molto frequentata da studenti e residenti. Per la collocazione dei pali della nuova illuminazione pubblica la ditta che ha provveduto alla potatura degli alberi per consentire la collocazione del palo luce ha lasciato da svariate settimane tutto sopra il marciapiede, cosicché è impossibile transitare è di pericolo per l’incolumità e incendi.