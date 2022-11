Via Cuba, posto per disabili occupato dalle auto degli incivili: "Non c'è rispetto"

Gallery



Mi capita ogni tanto di accompagnare al cinema una persona disabile, che deambula soltanto in carrozzina, e quello in cui ci rechiamo è il cinema Marconi in via Cuba. Malgrado ci sia un'area riservata per consentire ai disabili di posteggiare proprio davanti al cinema, questo spazio è continuamente occupato da residenti di via Cuba, per niente aventi diritto e spesso posteggiati anche contromano, togliendo a chi come me ne avrebbe bisogno per semplificare l'ingresso al cinema della persona che accompagnò.

Chiaramente le forze dell'ordine non hanno mai provveduto alla rimozione forzata di quanti occupano questo spazio malgrado la presenza della relativa segnaletica. Questa non è che una mancanza di rispetto nei confronti di chi ha delle difficoltà conclamate. Sarei curioso di vedere la loro reazione se si trovassero al posto di un disabile e qualcuno occupasse il posto a loro riservato. Curioso, ne sarei proprio curioso.