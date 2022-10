Scuola elementare Lambruscini, strisce gialle sbiadite: posti destinati agli alunni disabili sempre occupati

Sono il papà di un bambino disabile che frequenta la scuola elementare Lambruschini - direzione didattica Marconi - di via Don Minzoni, traversa di via Imperatore Federico. Noto con dispiacere che ogni giorno i posteggi davanti alla scuola destinati ai genitori di alunni con disabilità sono sempre occupati da chi non ha titolo a posteggiare lì. I cartelli sono ben visibili, ma le strisce gialle sull'asfalto no. Magari provando a rifarle può darsi che si capisca meglio che lì non possono posteggiare tutti.

Segnalazione inviata alla redazione di PalermoToday da un lettore