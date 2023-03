Mondello: "Stalli sempre vuoti riservati al car sharing che tolgono posti auto ai residenti"

Vorrei segnalare un’anomala, quanto scellerata, assegnazione di posti auto per car sharing nel tratto finale della via Apollo angolo via Pazienza, a Mondello. La zona è già densamente popolata nel periodo invernale e nel periodo estivo vede la densità abitativa triplicare.

Da qualche settimana qualche mente geniale ha deciso di riservare il tratto finale della via apollo a 3 auto “Amigo car sharing", rubando 4-5 posti auto, incurante delle necessità e dei bisogni di chi giornalmente esce di casa per accompagnare i figli a scuola, andare a lavorare ecc.. Già nei mesi invernali è spesso difficoltoso trovare parcheggio, figuriamoci in estate!

L’aspetto grottesco della vicenda è che, com’era prevedibile, da quando sono stati riservati i posti per le auto “Amigo” mai nessuna di esse ha occupato uno dei tre posti liberi. Non si vedevano prima e non se ne vedono nemmeno adesso. Il secondo aspetto grottesco è che a 100 metri dalla zona riservata inizia una strada molto grande, la via Diomede, i cui marciapiedi sono liberi sempre, estate e inverno.

Salvatore Bellomare