Ecco perché, malgrado la retorica del Festino, questa è una città senza speranza

Oggi, 16 luglio 2024, accompagno un disabile gravissimo nel centro di Palermo, in via Malaspina, dove si trova un'officina ortopedica. A pochi metri, altezza civico 53, la scena è quella descritta nelle foto. Uno spazio per parcheggiare è stato "privatizzato". Non segnalo la cosa alla polizia municipale, tanto è inutile. Da via Malaspina, al centro di Palermo, chissà quante pattuglie sono passate e se ne sono fregate. E il "privatizzatore" fa questo in quanto è perfettamente conscio di farla franca. Questo è lo stato morale di questa città senza speranza. Altro che Festino. La speranza è stata sepolta da tempo da questa mentalità, che ha come complice la certezza di impunità, dato che chi dovrebbe semplicemente intervenire (la polizia municipale) per stanare questo crimine spesso se ne infischia. Viva Palermo e Santa Rosalia? Ma siamo seri...