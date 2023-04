Discesa dei Giudici e via Mastrangelo, posteggio selvaggio in zona pedonale

Come ogni fine settimana la zona pedonale di Discesa dei Giudici e della perpendicolare via Mastrangelo viene invasa da auto parcheggiate ovunque, spesso anche davanti ai passi carrabili di noi residenti. Siamo prigionieri fuori e dentro casa.

Più volte è stata inviata segnalazione alla polizia municipale, che comunque la sera non risponde. Quando invece rispondono dicono che non hanno mezzi per controllare gli abusi né per rimuovere le auto in divieto di sosta.