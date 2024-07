Oggi 18 luglio 2024, alle 12.30 circa, via La Colla: ditemi voi come si può parcheggiare davanti ai cassonetti, in doppia fila e anche dall'altra parte come nella foto? Non ci sono parole e questo più volte segnalato anche alla polizia municipale che qualche volta è passata. Ma non basta qualche volta, certi servizi devono essere regolari.