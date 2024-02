Piazzetta Bagnasco da area pedonale a parcheggio abusivo

Gallery



L'area pedonale di piazzetta Bagnasco, nel cuore del salotto della città, è stata trasformata in un caotico e abusivo parcheggio di moto, monopattini, bici ed anche auto. In assenza di controlli tutti si sentono in diritto di violare le regole del codice della strada e del vivere civile. La cosa che lascia interdetti è la presenza attorno alla piazza di numerosi parcheggi riservati alle moto che spesso vengono lasciati vuoti o occupati da auto. Si tratta dell'ennesima area pedonale della città abbandonata a se stessa. Si richiedono urgenti controlli da parte dell'amministrazione al fine di riportare l'ordine e il decoro.