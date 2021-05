Sos da via Maqueda: "Posteggi fantasma, incinta di 9 mesi costretta a fare chilometri a piedi per rientrare a casa"

Vorrei portare all'attenzione un problema molto importante per chi abita in pieno centro. Sono una donna di 30 anni incinta di 9 mesi e abito in via Maqueda in piena area pedonale, nel mio stabile purtroppo non c'è la possibilità di parcheggiare, quindi quando sono costretta a dover utilizzare l'automobile al mio rientro mi tocca dover cercare un posteggio nelle traverse limitrofe.

Da qualche periodo la cosa sta diventando davvero stressante, tra parcheggi in doppia fila e parcheggi selvaggi diventa davvero un'impresa trovare posto, specialmente per chi come me incinta di 9 mesi per poter poi rientrare nella propria abitazione si deve fare i chilometri a piedi. Nella piazzetta Franco Franchi e Cicco Ingrassia, dove posteggio di solito c'è la vera anarchia. Stamani ho dovuto fare per mezzora il giro per un piccolo posteggio e nelle mie condizioni non è affatto facile.

Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che bisogna creare dei posteggi adatti e non dover elemosinare posti liberi o dover pagare i posteggiatori abusivi, quando una già paga la ztl e strisce blu e non ha i privilegi che in teoria spettano. Spero che si possa fare qualcosa perché sta diventando veramente pesante.