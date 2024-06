In viale Campania e piazzale Giotto postazioni per il riciclo delle bottiglie di plastica non funzionanti

Via Giotto · Malaspina

Via Giotto · Malaspina

Ieri pomeriggio, appena quattro giorni dopo la presentazione alla stampa ed alla cittadinanza da parte del Comune di Palermo, mi sono recato in due postazioni Recopet per il riciclo delle bottiglie di plastica. Ho potuto constatare che sia la postazione di viale Campania e sia la postazione di piazzale Giotto erano spente e quindi non funzionanti. Ho segnalato il disservizio tramite l'app Recopet.

La domanda a questo punto nasce spontanea: ma a Palermo c'è qualcosa che funziona a dovere? Sono passati solo quattro giorni dall'inaugurazione e i due punti raccolta segnalati sono già out. Ovviamente non posso sapere se il disservizio sia iniziato già prima di ieri pomeriggio.