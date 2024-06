Ballarò, famiglia barricata in casa per colpa della spazzatura in strada

Dopo numerose segnalazioni (email,PEC, eccetera) e fotografie indicando anche l'area poco distante, mi trovo barricato a casa con due bambini e con qualsiasi tipo di immondizia davanti alla mia abitazione. Ebbene sì mi sono recato più volte alla Rap (piazzetta Cairoli) con fotografie e indicando eventuale area più idonea per il posizionamento dei cassonetti e con più spazio per i mezzi di raccolta. Sono costretto a vivere chiuso in casa senza potere aprire le finestre. Secondo l'articolo.32 che tutela la salute del cittadino non sono stati presi dopo almeno due mesi i dovuti provvedimenti. Si tende a precisare che i cassonetti secondo alcune testimonianze sono stati messi in questa strada - via SS 40 Martiri al Casalotto,a Ballarò - in maniera arbitraria. Inoltre essendo la strada stretta può essere di pericolo per i mezzi di transito e pedoni.