"Ok il molo trapezoidale ma ora liberate la visuale del mare dal mercato ittico: è una struttura indecente"

Premettendo che siamo tutti contenti per il recupero del molo trapezoidale, ringraziando il Presidente Pasqualino Monti, uomo del sud, e del fare, uno che con tanti ostacoli ha portato a termine mezzo del suo lavoro, penso che nel 2023 non è normale avere su un porticciolo turistico come la Cala, nel cuore di Palermo, l'indecente struttura del Mercato Ittico.

Oltre ad essere incompatibile con un luogo che vuole diventare location turistico come il Molo Trapezoidale e del Castello a mare, crea solo traffico di camion e furgoni che si recano al Mercato Ittico appunto, su un arteria come via Cala già di sé intasata e stretta, a due passi dal mare,(tra l'altro ci vorrebbero fare passare anche il Tram, incredibile...)

Possibile che l'assessore Giulio Forzinetti e l'assessore Edy Tamajo, entrambi palermitani, entrambi conoscenti del Presidente Pasqualino Monti, non si siedano ad un tavolo e trovano un altro luogo dove costruire un Nuovo Mercato Ittico, magari a Brancaccio alla Bonagia e "LIBERANDO" la visuale del mare e da parte del traffico che oggi nel 2023 il Mercato Ittico comporta in un posto incredibile paesaggisticamente come la Cala (dal greco “Chalao”, ingresso al mare).

Il Molo Trapezoidale alla Cala con il Parco del Castello a mare, il Porticciolo tutto e la passeggiata a mare si deve "LIBERARE" da quello scempio del Mercato Ittico. Basta con i Mercati Generali in centro città, si portino in periferia come hanno fatto per esempio altre citta' del Sud, e non solo al Sud. Al Nord da 30 anni i Mercati Generali sono stati spostati in periferia. Speriamo che i nostri governanti non perdano l'ennesimo occasione per ridare un po' di dignità a questa bellissima e martoriata antica Capitale che è Palermo, nata sul mare della Cala.