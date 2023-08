Porticello, mare invaso dalla plastica: "Ma quando si interviene?"

Gallery



Mi capita spesso di andare a Porticello per acquistare il pesce direttamente dalle barche. Da mesi mi accorgo dello schifo che trovo in mare, sia di mattina che al pomeriggio, dopo le 14. Il porto è invaso di plastica buttata in mare. Ho chiesto agli stessi pescatori del fenomeno e tutti dicono a voce unanime che la notte durante il mercato “i rigattieri" vengono e gettano tutta la plastica "del mondo” senza che nessuno interviene.

Mi hanno detto che vi sono solo due vigili che stanno dentro il mercato. Ma il sindaco che fa? Perché non interviene con pattuglie che multano immediatamente tutta sta gente che fa questo scempio. Signor sindaco di Santa Flavia siamo nel 2023 e la plastica è uno dei problemi più grossi per la sopravvivenza di mari oceani ecc , ma lei sindaco di Santa Flavia lo sa questo? Ma cosa aspettano ad intervenire immediatamente? Domani potrebbe essere troppo tardi. Sveglia. I pescatori mi hanno detto che non possono neanche raccoglierla perché rischiano la multa dai vigili. Penso inoltre ai turisti che fanno escursioni in barca partendo proprio dal porto e vedono questo delitto, ma il sindaco ha qualche idea di turismo di ambiente sì o no?