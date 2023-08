"Popolo incivile: ecco cosa ha lasciato qualche 'primitivo ubriacone' in via Sampolo"

Gallery



In tutta Palermo il degrado ambientale causato da comportamenti incivili è davvero intollerabile. In via Sampolo, marciapiede acconto Decò, qualche "primitivo ubriacone" della zona (non ancora intercettato) acquista vino in brick che abbandona sul marciapiede. Per non parlare dei rifiuti abbandonati ovunque: le campane di vetro che diventano discariche. Bisogna aumentare la sorveglianza ed applicare sanzioni severe per scoraggiare questi comportamenti vergognosi. Le istituzioni devono essere sempre più presenti. Che vergogna e che grande sconforto!