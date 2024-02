Due pontili, due destini nella stessa città

Gallery



I pontili sul mare sono due, anzi potevano essere due. Uno in quella che potremmo chiamare costa nord, cioè Mondello. L'altro, che comprendeva nel progetto oltre che il pontile sul mare pure un'ampia piazzola, in quella che comunemente viene chiamata costa sud, siamo poco più avanti del Buccheri La Ferla. Il punto è che il pontile di Mondello, tempo fa dichiarato inagibile, è stato rimodernato, praticamente rifatto, ed è molto meglio di prima. Complimenti a chi se ne è occupato.

La foto non rende, occorre andarci. Anche se è difficile che ciascun palermitano non l'abbia già fatto insieme a tanti turisti. Anche le due foto del pontile e della piazzola della costa sud non rendono al massimo. In questo caso escludiamo che palermitani e turisti abbiano calpestato il pavimento in legno. Semplicemente perché il pontile e la piazzola, realizzati con fondi pubblici come il pontile di Mondello, non sono mai entrati in funzione, sono stati oggetto di diversi incendi e ora versano, e da tanto tempo, nello stato che vedete.

Pochi chilometri separano questi due quartieri toccati dal mare. Eppure, visto il destino dei due manufatti, sembra che parliamo di città diverse. Si può fare qualcosa per il pontile con piazzola della costa sud? Speriamo di sì. Ma se nulla si potrà fare sarebbe meglio rimuovere quello che al momento è un obbrobrio, probabilmente a questo punto irrecuperabile, e almeno restituire in quel punto la vista del mare.

Francesco Palazzo