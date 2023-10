Ecco in che condizioni è il ponte tra Ficarazzi e Aspra: "Struttura pericolante, la Città metropolitana intervenga"

Gallery

















Queste foto sono state scattate sotto il ponte che unisce Ficarazzi ad Aspra: prima chiuso al traffico veicolare ma successivamente riaperto con senso unico alternato.

"Volevo segnalarvi le criticità della struttura, molto pericolante e addirittura sulla sede stradale non esistono più i guard rail. Spero che qualcuno della Città metropolitana intervenga per ripristinare la struttura perché secondo me in poco tempo tutto verrà giù".