Il "famigerato" Ponte Corleone

Ne avete parlato tantissimo, ma al Ponte Corleone, ancora l'entrata in circonvallazione da destra, all'altezza del Baby Luna, per il noto restringimento della stessa arteria, causa "lavori", è una grande fesseria. Perché, mentre davanti al carcere ci si immette in una strada a 4 (e più) potenziali corsie, quindi con meno rallentamento del flusso di traffico, là, appena prima del ponte, si occupa in ingresso quantomeno una delle due sole corsie rimaste percorribili, col blocco quasi totale del deflusso del traffico, e sempre che non svolti un Tir che si prende tutto lo spazio disponibile.

La segnaletica orizzontale in direzione Palermo, poi, in prossimità del ponte, è abbandonata alla creativa interpretazione dell'automobilista palermitano. Possibile che ci sia un'incuria tale negli Uffici competenti? Perché nessuno fa qualcosa?