Ponte Corleone, traffico impazzito in viale Regione dopo la riapertura delle bretelle

Ormai credo che sia chiaro a tutti: la riapertura delle due bretelle a ridosso del Ponte Corleone, quella vicino al Baby Luna e quella accanto ad Oliveri (annunciati come la risoluzione del problema traffico), non ha ottenuto che l'effetto contrario: il traffico è notevolmente aumentato. Si è quasi ritornati al periodo quando occorreva più di mezzora per attraversare il ponte.

Se prima avevano portato la strettoia lontana dal ponte con la carreggiata più larga, adesso è prossima al ponte, con la carreggiata dimezzata e quindi con un collo d'oca che stringe il traffico in una morsa. Spero tanto che si accorgano dell'errore fatto e ripristinino la precedente situazione. Oggi per la cronaca il traffico iniziava all'altezza di via Perpignano .