File interminabili sul ponte Corleone, pare che in questa città non amministra nessuno. Solo chiacchiere e pochi fatti. A chi compete risolvere il restringimento della carreggiata sul ponte Corleone? Perché noi cittadini, che paghiamo le tasse, dobbiamo sempre subire, a causa, di qualcuno che non fa bene il suo lavoro? La qualità della vita a Palermo peggiora di giorno in giorno, la cittadinanza è stanca. Strade cosparse di buche, spazzatura non ritirata regolarmente e tanti altri problemi che sono sotto gli occhi di tutti. Spero che qualcuno legga questo sfogo e rifletta in che stato di degrado si trova Palermo. Grazie.