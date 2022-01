Ponte Corleone, quando una politica incapace abbandona la città al suo destino serve lo stato d'emergenza

E’ diventato un "dramma" percorrere viale Regione Siciliana:adesso anche in direzione Trapani si attraversa Ponte Corleone in fila indiana, una vettura per volta attraverso i blocchi di cemento posizionati nella carreggiata. Così si costringono migliaia di pendolari a ore di attesa. Solo un intervento straordinario come lo stato d’emergenza per incapacità della politica locale può risolvere in tempi brevi questo dramma. Il dramma di una città abbandonata dalla politica al suo destino.