Ponte Corleone interdetto ai pedoni, perché?

Se qualche persona si trova malauguratamente a transitare sul Ponte Corleone, lato Baby Luna, si ritrova all'improvviso la strada sbarrata da una barriera in cemento e costretto a questo punto a scendere in strada e intraprendere un pericoloso percorso alternativo. Vorrei conoscere questo ingegnere stradale che ha avuto questa brillante idea e farmi spiegare l'alternativa a questo improvviso sbarramento (anche perché non è precedentemente segnalato).