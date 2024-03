Raffiche di vento su Palermo e nuvole di polvere dal cantiere della vecchia Procura

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Raffiche di vento molto forti dal palazzo dell'ex Eas (ora ex procura), dove da settimane lavorano sul tetto e sulla facciata per rimuovere le parti cadenti. Volano terra, polveri e chissà cos'altro. Polvere dappertutto! Sul bucato steso, sui tetti. Polveri che rimarranno in sospensione nell'aria, depositandosi e rialzandosi al primo soffio di vento! Polveri che respireremo per chissà quanti giorni. Possiamo solo sperare che piova... Vi sembra normale? A me no!