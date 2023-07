Performance cheer, podio europeo per la Polisportiva Bonagia Palermo

Via del Visone, 1 · Bonagia

Crederci, fino alla fine. Dal 2013 al 2023, dieci anni insieme tra la Ficec e la nostra Polisportiva Bonagia Palermo, dieci anni di grandi risultati sportivi raggiunti sia col cheerleading che con il performance cheer. Ed è proprio il performance cheer, guidato dalla maestra nonché direttrice tecnica del settore "Danze & cheerdance" Cinzia Imbergamo, che nel decennale di collaborazione e di appartenenza alla Federazione italiana cheerleading e cheersport e nel cinquantennale della Polisportiva Bonagia ci ha regalato un risultato mai raggiunto: il podio europea al campionato "Icu european cheerleading championship" che si è svolto a Verona dal 30 giugno al 2 luglio.

Quattro le atlete della Polisportiva Bonagia Palermo partecipanti al campionato europeo di Verona: Antonia Di Marco e Bianca Falzone nella categoria "double hip hop" junior ci hanno regalato un sogno: terze classificate e medaglia di bronzo. Consideriamo anche un grande successo il quarto posto ottenuto da Clarissa Cassarà e Sonia Centineo nella categoria "Double hip hop" senior. Un ringraziamento particolare va al nostro pilastro del settore, una collaborazione sportiva e non solo che dura da più di 25 anni: grazie davvero maestra Cinzia per i traguardi raggiunti e per le forti emozioni che ci hai sempre fatto vivere. Infine ringraziamo chi, con sacrificio, ha permesso che venissero raggiunti questi risultati: i genitori delle nostre atlete.