Plastica e preservativi in mare a Isola delle Femmine: "Facciamo il bagno nell'immondizia"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Buongiorno sono una bagnante e frequentatrice di un lido ad isola. Da giugno ci sono le alghe a riva e miste ad esse ci sono plastica, microplastica e anche preservativi che si fanno cullare dalle onde di questi giorni. Ho chiesto come mai il mare non venisse pulito da questo schifo e mi è stato spiegato che la posidonia non si può toccare, ma la plastica? Il Comune se ne frega nonostante le segnalazioni. Il risultato è che facciamo il bagno in un grande immondezzaio. Il mare è strapieno di rifiuti ed è molto triste guardare inermi con tutto ciò che ne consegue per noi e per il turismo.