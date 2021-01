Piste ciclabili impraticabili a Palermo

Il governo ci ha dato il bonus mobilitá per l'acquisto di bici, eccetera. Dal mio punto è stata un 'ottima decisione perché arrivo a lavoro in bici in 10 minuti ma se non vengono sistemate le piste ciclabili, se non viene fatta la manutenzione, se i palermitani indisciplinati posteggiano sulle piste ciclabili che ce ne facciamo dei bonus e delle bici??? E se un giorno mentre percorro la pista ciclabile cado a causa della buca che vedete in foto chi mi paga??? La pista ciclabile lungo via Crisci e piazza Giachery necessita manutenzione e controlli perché le auto o ci si posteggiano sopra o bloccano l'accesso alle poste. Ci vogliono controlli, molti più controlli.