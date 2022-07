Giungla ciclabile in via Francesco Crispi

Piste ciclabili invase da sterpaglie e da piccoli alberi in via Francesco Crispi, rimane a malapena una corsia da condividere con i mezzi in direzione opposta ed i pedoni. In più tra le erbacce si possono trovare rifiuti di vario genere ed oggetti abbandonati, ma anche qualche monopattino del servizio di sharing sepolto. Complimenti: un ottimo servizio per il cittadino ed un biglietto da visita niente male per i turisti che giungono in città con le crociere.