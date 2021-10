La pista ciclabile in questione è quella di via Messina Marine, che io percorro o in bicicletta per recarmi a lavorare o di corsa quando mi alleno. Una bellissima realtà usata da tanti che come me ne fanno lo stesso uso. Il problema e che in orari di punta tanti motociclisti la usano in alternativa alla strada,e tanti altri la usano come posteggio privato per mettere in esposizione le proprie auto.