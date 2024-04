Pista ciclabile invasa dalle auto e marciapiedi distrutto: "Perché nessuno al Comune fa qualcosa?"

Gallery









Via Giusti alta (numero civico 40, 42, 44), strada che porta da via Leopardi a via Sciuti. Continua l’inciviltà delle persone che se ne fregano e posteggiano le auto sulla pista ciclabile distruggendo marciapiedi e lasciando pezzi di calcinacci per strada. E' un pericolo per pedoni e ciclisti, ma soprattutto per i disabili con le loro carrozzine. Vergognoso. Ma il Comune fa finta di non sapere, nonostante le costanti segnalazioni. Ho chiesto un incontro al Sindaco Roberto Lagalla e al suo assessore Maurizio Carta.

Marina Fontana