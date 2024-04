"Via Giusti, pista ciclabile invasa da vetture posteggiate in divieto"

Gallery



Come ogni giorno fin dalle 8 di questa mattina la via Giusti, nella sua pista ciclabile, è stata invasa da vetture posteggiate in divieto, e spesso sono persone che lo fanno ormai per abitudine. E al pomeriggio la situazione non cambia. Guardate la foto sembra un paradosso, la pista ciclabile invasa da macchine e la ciclista che cammina con difficoltà in mezzo alla strada. Chiedo al sindaco, agli assessori preposti e al comandante dei vigili: cosa altro vi serve per fare qualcosa di veramente efficace? E vogliamo parlare del marciapiedi adiacente la pista ciclabile? Rotto, sporco, scivoloso, pieno di calcinacci. Non so più come dirvi che dovete prendere dei provvedimenti e gestire questo problema.

Grazie. Marina Fontana.