La piscina comunale e le aperture a singhiozzo: "Gestione pessima"

Da dicembre (anche da prima) la piscina comunale non è quasi mai fruibile al publico, sempre chiusa a ridosso dei possibili ponti festivi, sempre per mancanza di bagnini o per guasti tecnici o pulizie straordinarie delle vasche. La gestione è pessima e l’impianto sempre sporco. Fa male perché l’impianto ha vasche olimpioniche da fare invidia a le migliori strutture ma in mano ad una gestione pessima. Il Comune non fa mai nulla da anni, il degrado è alla luce di tutti ma nessuno interviene e chi ci va di mezzo è sempre il cittadino che paga le tasse e a sua volta i dipendenti di questa struttura che fanno ciò che vogliono.