"Nastro Viola", un piccolo simbolo per un grande progetto

Buongiorno a tutti, come sapete l'anno scorso io e la mia famiglia, in memoria di mio padre Giovanni Sampino, con l'appoggio del nostro Comune di Carini, abbiamo accolto l'iniziativa dell' Associazione "Nastro Viola" - Insieme contro il tumore al pancreas organizzando una giornata in cui abbiamo parlato di prevenzione nella lotta contro il tumore al pancreas, tumore che è tra i più mortali proprio perché i suoi sintomi sono pressoché assenti. Motivo per cui la prevenzione, in generale in tutti i tipi di tumori esistenti, è veramente importantissima. In questa occasione abbiamo illuminato di Viola alcuni monumenti della nostra piazza di Carini. Quest'anno avremmo voluto ripetere questa giornata cosi significativa per noi, ma causa covid non è stato possibile. Vi chiedo dunque di partecipare simbolicamente alla lotta contro il cancro postando qui sotto nei commenti un oggetto, un paesaggio, un qualsiasi elemento Viola. Poi creerò un collage da inviare a "Nastro Viola" per manifestare la nostra presenza anche se virtuale.