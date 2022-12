Ballarò, nel degrado piazzetta Sette Fate inaugurata un anno fa

Questo è lo stato in cui versa la piazzetta Sette Fate ad un anno dalla sua inaugurazione in pompa magna. Finanziata alla associazione Mercato storico di Ballarò, da AirB&B, con il patrocinio del Comune di Palermo, nell'ambito un progetto chiamato "Il faro di Ballarò", destinato ad essere un punto di aggregazione per i residenti e per i turisti, da cui partono otto itinerari turistici. Oggi resiste solo il verde curato a nostre spese. Non c’è pulizia, non c’è cura del verde ed è pure sede di un senzatetto che dorme su un materasso o sulla panchina. Caro sindaco, ti aspetto per collaborare insieme e salvare un angolo del centro storico che era stato tolto dal degrado. I progetti si possono definire realizzati quando si programma anche il mantenimento e la cura dei luoghi.