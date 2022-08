"Piazzetta Franco e Ciccio nel degrado"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da diverso tempo non mi recavo in piazzetta Franco Franchi e Ciccio Ingrassia a Palermo, l'ho trovata uno scempio. Abbandonata a se stessa, sporcizia ovunque sul marciapiede e sulla strada, villetta Modugno sporca, senza piante e terra asciutta, bottiglie di vetro rotte sparse in tutta la piazzetta e la villetta. Sono veramente amareggiato e deluso, spero che questa nuova amministrazione si prenda cura di questo luogo dove da 10 anni (10 dicembre 2012) viene tenuta viva la memoria di due grandi attori palermitani che hanno dato tanto alla cultura italiana.

Giuseppe Li Causi, storico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.