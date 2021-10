Carrello per la spesa convertito in cestino rifiuti

Da diverse settimane ormai, ho notato un carrello della spesa agganciato con una catena a un palo. Ci troviamo nella piazzetta che si affaccia su via Roma provenendo da via Piccola del Teatro Santa Cecilia, precisamente piazzetta della Messinese. Inizialmente mi sono chiesto chi poteva aver "parcheggiato" un carrello della spesa, sottratto a qualche supermercato, a un palo con una catena. Gli avventori dei numerosi locali della zona hanno subito intuito quale potesse essere l'utilità del carrello, e lo hanno immediatamente trasformato in un cestino rifiuti, soprattutto bottiglie di birra, le stesse che ogni mattina si trovano a terra o rotte a pezzi nelle strade limitrofe. Peccato che nessuno si sogna di svuotarlo, o meglio di portarlo via.