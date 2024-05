Rifiuti in piazzetta Caldomai: "Non si vedono operatori da un anno"

Gallery















La piazzetta Caldomai si trova alle spalle di via Maqueda, centralissima via piena di case vacanza. Nonostante le segnalazioni di noi cittadini tramite il numero verde della Rap, nessuno viene a spazzarla o a ritirare i sacconi di rifiuti abbandonati pure da tempo. Non si vede un operatore ecologico da quasi un anno. Secondo la mappatura della Rap, la strada dovrebbe essere spazzata ogni 15 giorni. La stessa cosa vale per la piazza delle Api, ai cui lati ho visto una montagna di rifiuti. Vergognatevi amministratori che non vigilate sul personale.