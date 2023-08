Piazzetta Angelina Lanza: "Una discarica, ma a chi ci si deve rivolgere per rimuovere i rifiuti?"

Gallery

















La situazione peggiora di giorno in giorno. Abbiamo inviato diverse pec alla Rap chiedendo la rimozione in quanto è’ divenuto insostenibile, ma ad oggi nulla, anzi la situazione peggiora. Immondizia nelle abitazioni e le basole del manto stradale, sopraelevate. Nessuno interviene, nonostante si parli del centro di Palermo. Zona altamente turistica. Si dovrebbero rimuovere i cassonetti presenti, in quanto le zone limitrofe con differenziata pertanto non sapendo dove depositare i rifiuti, pensano a questo punto che la discarica è questa. I residenti siamo disperati e non troviamo soluzioni, le istituzioni non vedono e non sentono. È un degrado senza limiti.