Zona stazione Notarbartolo, protesta per un cartellone pubblicitario: "Blocca il marciapiede"

Gallery





Percorrendo il piazzale Lavagnini, zona stazione Notarbartolo, mi sono trovato a un certo punto bloccato perché il marciapiede è stato ostruito da un cartellone in metallo che ostruisce il passaggio a chi deambula tranquillamente ma soprattutto alle persone che sono purtroppo costrette a camminare nelle carrozzine. Non riesco a capire come abbiano potuto dare questa concessione alla società pubblicitaria